خبير استراتيجي: موقف الحكومة اليمنية برفض تسليم الحديدة للامم المتحدة هو الصحيح

أشاد الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السعودي الدكتور علي التواتي القرشي بموقف الحكومة الرافض لتسليم ميناء المتحدة إلى الأمم المتحدة.

وشارك القرشي خبر رفض الحكومة تسليم الميناء على حسابه بتويتر وقا "نعم.. هذا هو الموقف الصحيح.. من السذاجة تسليم ميناء الحديدة لمن سيديرونه لحساب الحوثي أفضل من الحوثي نفسه".

وأضاف "إن كان للأمم المتحدة جهود فيجب أن تصب في اتجاه استعادة الشرعية والحياة السياسية الدستورية في اليمن .. أما التدخل لصالح الحوثي من وقت لاخر فقد أصبح مكشوفاً وممجوجاً".