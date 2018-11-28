live بدات مبارة برشلونة وايندهوفن| مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن

لايف HD يلا شوت | مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن بث مباشر مبارة برشلونة وايندهوفن اليوم 28-11-2018 (مباشر) مبارة برشلونة وايندهوفن | embratoria HD

برشلونة وايندهوفن بث مباشر التشامبيونز ليج 2018-2019 الجولة الخامسة المجموعة الثانية , في اطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دوري ابطال اوربا سنكون علي موعد مع مباراة برشلونة الاسباني وبي اس في ايندهوفن الهولندي علي ملعب فيليبس في هولندا.

لايف HD يلا شوت | مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن بث مباشر مبارة برشلونة وايندهوفن اليوم 28-11-2018 (مباشر) مبارة برشلونة وايندهوفن | embratoria HD

المباراة ستكون قوية وصعبة علي الفريق الكتالوني امام خصم عنيد ولا يبكي علي شئ وسيسعي لتقديم افضل ما لديه من اجل الخروج من البطولة بشكل مشرف ومحاول الحصول علي بطاقة مؤهلة لليوربا ليج , المباراة سيدخلها برشلونة بكامل قوته من أجل الاستعداد لقادم المباريات في الدوري الاسباني وفي الجولة الاخيرة امام توتنهام في دوري ابطال اوروبا.

لايف HD يلا شوت | مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن بث مباشر مبارة برشلونة وايندهوفن اليوم 28-11-2018 (مباشر) مبارة برشلونة وايندهوفن | embratoria HD

برشلونة كان قد نجح في الفوز بكل سهولة في مباراة الجولة الاولي ومباراة الذهاب بنتيجة 4-0 في الكامب نو بفضل نجم الفريق الاول الارجنتيني الموهوب سيد اللاعبين ليونيل ميسي الذي احرز هاتريك في المقابل احرز الهدف الرابع اللاعب عثمان ديمبلي في مباراة شهدت طرد لنجم الكرة الفرنسية ومدافع برشلونة صامويل اومتيتي.

لايف HD يلا شوت | مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن بث مباشر مبارة برشلونة وايندهوفن اليوم 28-11-2018 (مباشر) مبارة برشلونة وايندهوفن | embratoria HD

مباراة برشلونة اليوم.

دوري أبطال اوروبا 2018-2019

دور المجموعات

المجموعة الثانية

الجولة الخامسة

استاد فيليبس

لايف HD يلا شوت | مشاهدة مبارة برشلونة وايندهوفن بث مباشر مبارة برشلونة وايندهوفن اليوم 28-11-2018 (مباشر) مبارة برشلونة وايندهوفن | embratoria HD

يوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب وجرينتش.

القنوات الناقلة للمباراة.

قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للتشامبيونز ليج في المنطقة العربية.