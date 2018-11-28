شكرا لقرائتكم كوتينيو وديمبلى فى تشكيل برشلونة لمواجهة ايندهوفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ارنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن تشكيلة فريقه للقاء مضيفه ايندهوفن الإسبانى، والذى سينطلق فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وعاد للتشكيل البرازيلى فيليب كوتينيو بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب لنفس السبب الأوروجويانى لويس سواريز.

ويحتل الفريق الكتالونى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل للدور المقبل، فيما يأتى ايندهوفن فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

التشكيله الأساسية للبارسا للمباراة جاءت كالتالى:

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليه - البا

خط الوسط: بوسكيتش - راكيتيتش - كوتينيو - فيدال

خط الهجوم: ديمبلى - ميسى