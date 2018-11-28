عقوبات صارمة بانتظار أياكس وأيك أثينا

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جدة - عمرو شويل قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، إنه وجه اتهامات لناديي أيك أثينا وأياكس أمستردام، بسبب شغب الجمهور خلال لقاء الفريقين، أمس الثلاثاء، في العاصمة اليونانية، بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع مشجعي أياكس، في الاستاد الأولمبي قبل المباراة، وغطت الدماء وجوه بعض المشجعين، بينما ألقيت أيضا ألعاب نارية داخل الاستاد.

والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي إلى أيك، تتضمن اجتياح الملعب من مشجعيه، وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية، وسوء التنظيم، وعرض لافتة غير مشروعة.

وتم اتهام جماهير أياكس بإطلاق ألعاب نارية، وإلقاء مقذوفات.

وستتعامل لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي مع المسألة، يوم 13 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وفاز أياكس، بطل أوروبا السابق، (2-0)، ليتأهل لأدوار خروج المهزوم، بينما ودع أيك البطولة، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي.



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