شكرا لقرائتكم نيمار يسعى لدخول تاريخ دورى الأبطال فى لقاء ليفربول اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يسعى النجم البرازيلى نيمار إلى ىدخولت تاريخ دورى أبطال أوروبا، وذلك حين يواجه باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ليفربول الإنجليزى على ملعب "حديقة الأمراء"، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
ويشارك نيمار النجم ريكاردو كاكا لاعب ريال مدريد وميلان السابق، فى صدارة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلا للأهداف فى تاريخ دورى الأبطال.
واحرز كلا من نيمار وكاكا 30 هدف فى دورى الأبطال، بفارق 3 أهداف عن ريفالدو نجم برشلونة السابق، والذى سجل 27 هدفا.
وإذا تمكن نيمار من التسجيل فى مواجهة الريدز اليوم، سينفرد بتصدر هدافى البرازيلى فى المسابقة الكبيرة.
نيمار
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