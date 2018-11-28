شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يسود الشوط الأول من مباراة النجوم وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهد الشوط الأول ضغط قوى من فريق بيراميدز وكاد البرازيلى كينو أن يحرز هدف التقدم لفريقه إلا أن أحمد جمال لاعب النجوم نجح التصدى للكرة من على خط مرماه، ثم حاول فريق النجوم تبادل الهجمات إلا إنها كانت بدون جدوى لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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ويحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.