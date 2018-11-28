شكرا لقرائتكم 5 سبتمبر موعد عودة مباراة الإسماعيلي و ماسيجير نيجوزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الإسماعيلى يوم الأربعاء الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، موعدا لمواجهة الإياب أمام ماسيجير نيجوزى البوروندى على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وكان الدراويش قد حقق فوزا على بطل بوروندى عصر اليوم بهدف دون رد ،بجولة الذهاب ليضع قدما من التأهل للدور المقبل بالبطولة. ومن المقرر وصول بعثة الفريق للاسماعيلية غدا تمهيدا لبدء التحضير لمواجهة الإياب بالبطولة.

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