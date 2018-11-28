شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحرز أول هدف له فى افريقيا بعد غياب 2889 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الإسماعيلى ذاكرة التهديف من جديد ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية ، بعد الفوز علي بطل بروندي بهدف نظيف ، وذلك بعد غياب دام 2889 يوما. طارق طه ظهير أيسر الدراويش سجل هدف انتصار فريقه عصر اليوم على بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” فى جولة الذهاب للدور التمهيدى بدورى الأبطال. أخر مباراة كان قد خاضها الدراويش بالبطولة أمام الأهلى بدور المجموعات فى يوم 19 سبتمبر نسخة عام 2010 والتى حقق فيها الفريق انتصارا برباعية مقابل هدفين من توقيع عبد الله الشحات – أحمد علي ( هدفين ) – المعتصم سالم.

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