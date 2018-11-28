شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلم نسخة من عقد أنطوي لبحث إمكانية ضمه في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الماضية على نسخة من عقود الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة لدراستها بشكل جيد .

ودخل جون أنطوى دائرة حسابات الزمالك لضمه فى الفترة المقبلة بعد عرض أسمه عن طريق وكلاء لاعبين بخلاف تألقه الملفت مع النادى الفيومى بالموسم الحالى .

ويقضى العقد المبرم بين ناديى المقاصة والأهلى حينما انتقل جون أنطوى من صفوف الأحمر إلى النادى الفيومى بشكل نهائى بعدم قدرة الأخير على انتقال اللاعب فى يناير المقبل لأى نادى محلى ويمكن رحيله لخارج مصر فقط مع إمكانية تسويقه محليا لكن فى نهاية الموسم .

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك دراسة عقود جون أنطوى، فى الوقت الحالى لإيجاد ثغرة تمكن ضمه فى يناير المقبل حيث سيتم عرض العقود على خبراء قانونيين وحال وجود أى بند يسمح بضمه ستتم الصفقة فى يناير .