شكرا لقرائتكم الشباب يواجه الاتفاق في لقاء تضميد الجراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى فريقا الشباب وضيفه الاتفاق إلى تضميد جراحهما حينما يلتقيان يوم الخميس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 11 من دوري المحترفين السعودي.

ويبحث الشباب عن استعادة توازنه والعودة مجدداً الى نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المرحلتين الماضيتين عقب تعادله السلبي أمام الفيصلي في المرحلة قبل الماضية وخسارته أمام جاره النصر 1-صفر في المرحلة الماضية.

وقدّم الشباب أداءً متذبذباً هذا الموسم حيث حقق الفريق 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارتين ليبقى في المركز الخامس برصيد 16 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال، وسيفقد الروماني سوموديكا مدافعه الجزائري جمال بلعمري الموقوف في هذه المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة النصر الماضية.

وفي المقابل ستكون مهمة الاتفاق صعبة للغاية لتضميد جراحه عقب المستويات السيئة التي قدمها في المراحل الأربع الماضية، وقررت إدارة الاتفاق إقالة المدرب الاوروغوياني ليوناردو راموس عقب تلقي الفريق الخسارة الرابعة على التوالي أمام التعاون 4-2، لتعين الإسباني سيرخيو بيرناس.

وكان الاتفاق قريباً من تحقيق انتصار مهم على التعاون في المرحلة الماضية بعدما تقدم بهدفين نظيفين إلا أن الأخير نجح بقلب الطاولة إلى فوز 4 ليبقى الفريق في المركز السابع برصيد 14 نقطة.‬