شكرا لقرائتكم اكتمال تحضيرات انطلاق بطولة السعودية الدولية للغولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق يوم الخميس، على ملاعب الرياض للغولف، منافسات بطولة المملكة الدولية المفتوحة الرابعة للغولف تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورحب مدير البطولة محمد العيسى، بالمشاركين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملاعب الرياض للغولف، وشدد على القيمة العالية لهذه البطولة من الناحية الفنية، مؤكدا أن الاستعدادات ووفق توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للغولف بدأت منذ وقت مبكر، للإعداد لهذه البطولة التي تمثل أهم بطولات الاتحاد، لكونها تحظى بمشاركة واسعة من أميز اللاعبين السعوديين والخليجيين والعرب ومن عدد من دول العالم.

وأوضح العيسى أنه جرى تشكيل عدد من اللجان لضمان نجاح البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مقدما شكره للمسؤولين في ملاعب الرياض للجولف على استضافة البطولة في نسختها الرابعة، وتهيئة كل الإمكانات للوصول إلى النجاح وتميز البطولة.