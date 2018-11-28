شكرا لقرائتكم تركي العمار يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج تركي العمار لاعب الشباب والمنتخب السعودي تحت 19 عاماً بجائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا 2018 وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط يوم الأربعاء.

وتغلب العمار على منافسيه الكوري الجنوبي جيون سي جين والياباني جون نيشيكاوا ليضيف جائزة جديدة إلى رصيده بعدما حقق لقب أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب التي أقيمت في إندونيسيا وتوج بها المنتخب السعودي مطلع شهر نوفمبر الجاري.

ولعب العمار دورا كبيرا مع الأخضر في البطولة الآسيوية بعدما سجل 4 أهداف خلال منافسات البطولة في مرمى كلاً من ماليزيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

وشارك العمار للمرة الأولى في صفوف الشباب شهر ديسمبر من العام الماضي أمام القادسية، وضمه خوان أنطونيو بيتزي إلى قائمة المنتخب السعودي في الأسبوع الدولي الأخير عندما واجه الأخضر كلاً من اليمن والأردن في إطار استعداداته لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات مطلع العام الجاري.