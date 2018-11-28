الحضرى : مستمر فى الملاعب ولن أعلن اعتزالى حاليًا

اكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، وبعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخر.
أوضح السد العالى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن كل ما يقال حول عزمه على اعلان اعتزاله عقب انهاء علاقته رسميًا مع نادى الإسماعيلى، مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، قائلاً: "لو عايز اعلن اعتزالى هكتب على صفحتى الرسمية، وأخوض تدريباتى بشكل يومى فى الجيم للحفاظ على لياقتى من أجل الانضمام لأحد الأندية فى يناير المقبل".
وانضم الحضري صاحب الـ 45 عاما إلى الإسماعيلي فى...
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