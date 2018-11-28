رياضة | جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام موناكو

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي موناكو الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أوبلاك خط الدفاع : ارياس - سافيتش - لوكاس - فيلبي لويس خط الوسط : توماس - كوكي - رودريجو - ليمار خط الهجوم : كوريا - جريزمان

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