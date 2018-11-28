رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر .. Yalla Shoot يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع باريس سان جيرمان الفرنسى، فى العاشرة من مساء اليوم، على ملعب “حديقة الأمراء” بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا. يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر .. Yalla Shoot وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد سان جيرمان بحسب موقع “هو سكورد” كالتالي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر .. Yalla Shoot ومن المتوقع أن يبدأ سان جيرمان ضد ليفربول بتشكيل يضم: حراسة المرمى: جانلويجى بوفون خط الدفاع: سيلفا، ماركينيوس، كيمبيمبى خط الوسط: بيرنات، رابيو، فيراتى، مونييه خط الهجوم: نيمار، كافانى، مبابى يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر .. Yalla Shoot

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