رياضة | أزمة إيسكو مع سولاري تعيده لحسابات كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة إيسكو مع سولاري تعيده لحسابات كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان أزمة نج وسط ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو مع مدربه سانتياجو سولاري تعيده لحسابات كبار أوروبا من جديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" فإن إيسكو يعيش حالة من عدم الاستقرار إذ أبتعد عن تشكيلة الأساسية خلال المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق في الليغا وبالإضافة إلى إبعاده عن القائمة التي شاركت في مباراة الأمس التي خاضها أمام روما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويُعد إيسكو أحد أفضل المواهب الكروية في عالم كرة القدم بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه منذ أن كان لاعباً بصفوف فريق مالقا، منذ ذلك الحين وهناك عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد معه ولكن ريال مدريد تمكن من الحصول على خدماته والتوقيع معه عام 2013.

وعلى الرغم من الشرط الجزائي الكبير التي وضعته إدارة ريال مدريد بعقد اللاعب عندما قام بتجديده في شهر سبتمبر من عام 2017 والذي يقدر بـ 700 مليون يورو إلا أن عدداً من الأندية الكبرى لم تفقد الأمل في التعاقد معه والآن تراقب عن كثب ما يحدث بين اللاعب وناديه الحالي.

مان سيتي.. دائماً ما ترددت العديد من الشائعات التي تدور حول مستقبل إيسكو وربط عدد من تلك الشائعات بين اللاعب وسيتي ففي عام 2013 وبعد أن انتقل بلجريني من مالقا وتولى تدريب السيتي كان إيسكو على وشك اللعب تحت قيادته بالدوري الإنجليزي ولكن اللاعب انتقل وبصورة مفاجئة إلى الريال

وفي صيف 2017 وقبل أن يجدد إيسكو تعاقده مع الفريق قدمت إدارة مان سيتي عرضا ًللاعب بلغت قيمته ما يقرب من 75 مليون يورو وفي نهاية الموسم الماضي أكدت بعض الأنباء أن بطل إنجلترا أراد التوقيع معه مرة أخرى، ولكن هذه المرة وصلت قيمة العرض المقدم ما يقرب من 86 مليون يورو.