رياضة | أزمة إيسكو مع سولاري تعيده لحسابات كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة إيسكو مع سولاري تعيده لحسابات كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" فإن إيسكو يعيش حالة من عدم الاستقرار إذ أبتعد عن تشكيلة الأساسية خلال المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق في الليغا وبالإضافة إلى إبعاده عن القائمة التي شاركت في مباراة الأمس التي خاضها أمام روما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويُعد إيسكو أحد أفضل المواهب الكروية في عالم كرة القدم بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه منذ أن كان لاعباً بصفوف فريق مالقا، منذ ذلك الحين وهناك عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد معه ولكن ريال مدريد تمكن من الحصول على خدماته والتوقيع معه عام 2013.
وعلى الرغم من الشرط الجزائي الكبير التي وضعته إدارة ريال مدريد بعقد اللاعب عندما قام بتجديده في شهر سبتمبر من عام 2017 والذي يقدر بـ 700 مليون يورو إلا أن عدداً من الأندية الكبرى لم تفقد الأمل في التعاقد معه والآن تراقب عن كثب ما يحدث بين اللاعب وناديه الحالي.
مان سيتي.. دائماً ما ترددت العديد من الشائعات التي تدور حول مستقبل إيسكو وربط عدد من تلك الشائعات بين اللاعب وسيتي ففي عام 2013 وبعد أن انتقل بلجريني من مالقا وتولى تدريب السيتي كان إيسكو على وشك اللعب تحت قيادته بالدوري الإنجليزي ولكن اللاعب انتقل وبصورة مفاجئة إلى الريال
وفي صيف 2017 وقبل أن يجدد إيسكو تعاقده مع الفريق قدمت إدارة مان سيتي عرضا ًللاعب بلغت قيمته ما يقرب من 75 مليون يورو وفي نهاية الموسم الماضي أكدت بعض الأنباء أن بطل إنجلترا أراد التوقيع معه مرة أخرى، ولكن هذه المرة وصلت قيمة العرض المقدم ما يقرب من 86 مليون يورو.
يوفنتوس.. انضم يوفنتوس إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيسكو حيث أكدت بعض التقارير والأنباء أن الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي أراد التوقيع مع اللاعب الموسم الماضي وأن النادي الإيطالي حاول التعاقد معه أيضاً عام 2016.
وفي بداية الموسم الحالي تردد أيضاً في الأجواء أن نادي الإيطالي ما زالت لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب وسط ريال مدريد.
ليفربول.. في صيف عام 2013 وعندما كان كلوب مدرب ليفر حالياً ومدرب دورتموند أدلى بالعديد من التصريحات لصحيفة كيكر الألمانية والتي أكدت رغبته في التوقيع مع إيسكو إذ صرح آنذاك قائلاً: "لسنا حمقى ونحن كنا نريد إيسكو لقد شاهدنا جميع الخيارات ولكن كان مؤكداً أنه لن نحصل على أدنى فرص التوقيع معه .. وانتهى الحال آنذاك بإنضمام إيسكو إلى ريال مدريد".
وعندما رحل كلوب عن دكة بروسيا دورتموند وتولى قيادة الليفر وأمام احتمالية تجديد عقده مع ريال مدريد من عدمها طلب الألماني التعاقد مع إيسكو مرة أخرى وتتابع إدارة ليفربول ما يحدث عن كثب في الوقت الحالي لمعرفة إلى أي شيء ستؤول الأمور بين اللاعب وناديه.
وبالإضافة إلى تلك الأندية المذكورة فقد ربطت بعض التقارير العديد من الأندية الأخرى التي دائماً ما كانت لديها رغبة في الحصول على خدمات إيسكو ويُعد أشهرها توتنهام والذي تواصل مع مدريد خلال عامي 2015 و2016 من أجل معرفة موقف اللاعب وإمكانية انتقاله إلى سيتي وأرسنال وتشيلسي.
وفي عام 2016 عبر نادي ميلان الإيطالي عن رغبته في التوقيع مع إيسكو من أجل إقامة مشروع الفريق الكبير ولكن هذا الأمر لم يحدث أيضاً .. وتُشير أيضاً بعد التقارير أن برشلونة أراد هو الآخر التعاقد معه بل وحاولوا ولكن بدأ الأمر صعباً للغاية بسبب المنافسة الشديدة بين كلا الفريقين.
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