رياضة | جوزيه على بُعد خطوة من قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه على بُعد خطوة من قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي والمدرب الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، خلال الساعات الماضية، إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك تقارب كبير بين الطرفين من حيثُ الوصول لاتفاقات إلى الأمور المادية والفنية بين الأهلى والمدرب الأوروجوايانى لتولي القايدة الفنية للقلعة الحمراء.

جدير بالذكر فأن كارينيو قد سبق له أن تولى تدريب عدد من الأندية العربية مثل الشباب والنصر السعودي والعربي القطري ومنتخب قطر الأول.