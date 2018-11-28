رياضة | يلا شوت Al Nassr| مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر بكأس زايد للأبطال- بث مباشر

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وخسر فريق النصر في لقاء الذهاب مع فريق نادي مولودية الجزائر بهدف مقابل لا شيء.

بطاقة مباراة النصر ومولودية الجزائر:- مولودية الجزائر Vs النصر. البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 . الملعب : ملعب 5 جويلية 1962 . المعلقين : محمد الشامسي + محمد حسين . موعد مباراة النصر ومولودية الجزائر:- 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر. 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . يلا شوت Al Nassr| مشاهدة مباراة النصر ومولودية الجزائر بكأس زايد للأبطال- بث مباشر

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