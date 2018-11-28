رياضة | مياتوفيتش: سعيد بتأهل ريال مدريد لثمن نهائي الأبطال .. والفريق متهالك جسديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياتوفيتش: سعيد بتأهل ريال مدريد لثمن نهائي الأبطال .. والفريق متهالك جسديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق على سعادته بتأهل الميرنجي في دوري الأبطال، وهم الاول في مجموعتهم، وهو أمر مهم، لكن الشوط الأول لم يكن جيداً، مشيرًا لعدم اقتناعه بهذا الجانب الحقيقي لريال مدريد.

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "بالنسبة لي ، يبدو الفريق متهالكًا جسديًا بعض الشيء ، انهم فقط بدوا بشكل بطيئ بعض الشيء ضد ايبار ، أشعر فقط بأن اللاعبين يلعبون لأنفسهم ولا يلعبون لصالح الفريق ، وهذا أمر خطير".

وأضاف: "سيتعين على ريال مدريد أن يتحسن حقاً إذا أراد أن يقاتل من أجل المنافسه هذا الموسم".

واختتم: "ربما لا يكون على آيسكو استعداد لبدء المباراه، لكنه لم يكن حتى على مقاعد البدلاء، وهو أمر خطير للغاية، ايسكو لاعب مفيد للغاية وعليهم استعادته".