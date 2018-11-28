رياضة | كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.. KORA STAR

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.. KORA STAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول جاهزية لاعبه ساديو ماني بعد التعافى من المرض والمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء قبل ان يتم اختياره في قائمة ال21 لاعب المتجهة صوب باريس.
ليفربول يستعيد ساديو ماني ضد سان جيرمان
وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "سوف يكون بخير، لم نقرر بعد اذا كان سيشارك أم لا، ولكنه بخير."
في الوقت نفسه، تحدث جو جوميز مدافع الفريق الذي غاب عن الانتصار بثلاثية أمام واتفورد عن إصابته وأكد أنه سيكون متاحاً هو الآخر، وقال: "لقد كانت فقط كدمة صغيرة في التدريبات أنا بخير بنسبة مائة بالمائة، لا يوجد أية مشاكل."
من ناحية أخرى، أعلن كلوب أن الإصابات ستبعد عدد من اللاعبين وهم آدم لالانا صانع ألعاب ليفربول بسبب معاناته من إصابة بالعضل، بجانب كل من ديفوك أوريجي وكاميل جرابارا بسبب المرض، وسولانكي."
باريس سان جيرمان يستعيد نيمار ومبابي ضد ليفربول
ومن الجهة المقابلة فمنافس كلوب في المواجهة، توماس توخل يخوض المباراة بفريق كامل بدون أية إصابات، وذلك بعدما غاب نيمار ومبابي عن مواجهة نادي العاصمة الفرنسية أمام تولوز ضمن إطار مباريات الدوري الفرنسي بسبب الإصابة ولكن سيعود المهاجمان للمباراة المرتقبة وقال توخيل: "نيمار جاهز بنسبة 100% ومبابي كذلك، اللاعبان جاهزان وقد تدربا أمس، وسوف يشاركان في مواجهة ليفربول."
كانت مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 - 2، فى غياب الحارس بوفون بسبب الإيقاف.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.
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