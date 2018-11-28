رياضة | مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم الأربعاء 28-11-2018

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مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم الأربعاء 28-11-2018

بيراميدز والنجوم بث مباشر , الدوري المصري 2018-2019 الدور الاول الجولة السادسة عشر , علي بعد محطة واحدة فقط من ختام الدور الاول سنكون علي موعد مع مباراة بيراميدز والنجوم في اطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

المباراة ستقام علي ملعب فريق النجوم ملعب فريق بتروسبورت وستجمع بين فريقين قد غير اسمهما في مطلع هذا العام حيث تحول بيراميدز من مسي الاسيوطي لمسماه الحالي في المقابل النجوم اف سي هو الاسم الحالي لفريق نجوم المستقبل سابقا , المباراة ستكون صعبة علي بيراميدز امام فريق نجح في الفوز علي الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم.

كورة لايف| مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم

الدوري المصري الممتاز 2018-2019

الدور الأول

الجولة السادسة عشر

ستاد بتروسبورت

الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

كورة لايف| مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم

الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة.

النايل سبورت - اون سبورت - بيراميدز تي في

كورة لايف| مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم