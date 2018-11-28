رياضة | ريال مدريد دائمًا ما يتجاوز دور المجموعات في دوري الأبطال بنجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد دائمًا ما يتجاوز دور المجموعات في دوري الأبطال بنجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الملكي يتجاوز دائماً بنجاح دور المجموعات في دوري الأبطال.

وعاد ريال مدريد من روما مع ضمانه التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لطالما نجح البلانكوس في تلك المهمة، خاضوا دور المجموعات 27 مرة وتجاوزوها جميعاً بنجاح ليصبحوا بذلك الفريق الوحيد الذي يحقق ذلك بين الفرق التي خاضت دور المجموعات مرتين على الأقل.

وإلى جانب ذلك تأهل الفريق الأبيض في صدارة مجموعته وعليه فإن عدد المرات التي فاز بها بدور المجموعات يرتفع إلى 16.

ولابد من العودة إلى الموسم 1995/96 لمشاهدة المشاركة الأولى لريال مدريد في المسابقة بنظامها الحالي عندما واجه أياكس وفيرينكفاروس وجراسهوبر. منذ ذلك الحين.

وباستثناء الموسم 1996/97 ، الذي لم يشاركوا فيه تجاوز البلانكوس بنجاح دائماً دور المجموعات بما في ذلك المرحلة الثانية من دور المجموعات التي أُقيمت في الموسم 1999/2000 ولغاية 2002/2003.