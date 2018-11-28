الان تتابع تركي العمار أفضل لاعب واعد في قارة آسيا لعام 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهاني للاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب تركي العمار، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا.

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