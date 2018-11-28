تشكيل ليفربول الرسمي أمام باريس سان جرمان 28-11-2018 في دوري ابطال أوروبا

دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بي ثلاثي القوي الهجومية محمد صلاح والثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني لمواجهة قوي باريس سانجرمان فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا. وجاء تشكيل الحمر كالتالي : حراسة المرمى أليسون خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون خط الوسط : ميلنر، هندرسون، فينالدوم خط الهجوم محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو. وتشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول يضم كلا من: حراسة المرمى جانلويجى بوفون خط الدفاع سيلفا، ماركينيوس، كيمبيمبى خط الوسط بيرنات، رابيو، فيراتى، مونييه خط الهجوم نيمار، كافانى، مبابى ويتربع العملاق الإيطالي صدارة المجموعة "ج " نابولى صاحب ال 6نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركذ الثاني وبفارق نقطة عن صاحب المركذ الثالث باريس سانجر مان ويجلس في الأخير النجم الاحمر برصيد 4نقاط وتبقى كل الاحتمالات واردة قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات.



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