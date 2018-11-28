شكرا لقرائتكم احصائية.. يوفنتوس الأكثر شعبية فى إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ستاتيستا" العالمية العريقة للإحصائيات، أن نادي يوفنتوس يتمتع بشعبية جارفة في إيطاليا.

وأشار الاستطلاع إلى أن 34 مليونا يمثلون ثلثي تعداد السكان في إيطاليا يتابعون كرة القدم بشكل كبير باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في إيطاليا، وأن مليونا واحدا من هذا العدد يعتبرون أنفسهم بمثابة "معجبين أو متعاطفين" مع اللعبة، فيما يمثل العدد الباقي (33 مليونا) مشجعين متحمسين.

كما أظهر الاستطلاع ، حسبما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، نال استحسان 39% من المشجعين، وكذلك 10% من فئة "المتعاطفين"، ليكون بهذا أكثر الأندية شعبية طبقا لهذا الاستطلاع.

ويأتي ناديا إنتر ميلان وميلان في المركز الثاني مناصفة بنسبة 19% لكل منهما، ثم يليهما نابولي (15%) وروما (13%).

فيما تقاسمت أندية فيورنتينا وتورينو ولاتسيو وكالياري، مركزا متأخرا من بين أندية دوري الدرجة الأولى، وذلك بنسبة 4%، وجاء أتالانتا في المركز الأخير.