شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستجيب لطلبات اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو أن اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طلب من مسئولى الاتحاد تحديد الأدوات والمستلزمات التى يحتاجها أعضاء الجمعية العمومية من أبسطة وملابس اللعبة . وكشف رئيس الاتحاد خلال الجمعية العمومية أنه سبق وطلب من الوزير دعم الاتحاد بالأدوات اللازمة وهو ما تم الاستجابة له حيث تلقى الاتحاد خطابا من وزارة الرياضة لتحديد الأدوات والمستلزمات . يذكر أن النصاب القانوني اكتمل بحضور38 هيئة من أصل 65 لهم حق الحضور.

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