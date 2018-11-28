شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل فقد الأهلى المنافسة على الدورى بعد الخسارة من المقاولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خسارة الأهلى من المقاولون العرب، أمس الثلاثاء، فى الدورى تساءل كثيرون هل فقد المارد الأحمر فرصة الفوز بالدورى بسبب نتائجه السيئة هذا الموسم؟ وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س: ما موقف الأهلى فى بطولة الدورى حالياً؟

ج: يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة جمعهم من 7 مباريات، حيث فاز فى 3 وخسر فى 2 وتعادل فى 2.

س: كم مباراة مؤجلة للأهلى؟

ج: الفريق له تسع مباريات مؤجلة فى الدورى بسبب مبارياته ببطولة أفريقيا التى خسرها أمام الترجى، ثم الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى.

س:هل تأثر الأهلى محلياً بالسقوط الأفريقى والعربى؟

ج: ما حدث فى مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء يؤكد ذلك، فاللاعبون لم يتم تهيئتهم جيداً للمباراة من الناحية المعنوية تحديداً لذا ظهروا بلا روح وغاب عنهم الحماس المطلوب لتحقيق الفوز كما أن الأخطاء تكررت فى الدفاع والهجوم.

س: هل فقد الأهلى فرصة المنافسة على الدورى؟

ج: لا.. فالأهلى مازال يملك حظوظ الفوز بالدورى فإذا فاز الأهلى فى مبارياته التسعة المؤجلة سيرتفع رصيده ويقترب من المنافسة على لقب الدورى، خاصة أن الأهلى سيواجه منافسيه المُباشرين على بطولة الدورى أمثال الزمالك وبيراميدز، وحال الفوز عليهم سيكون الأحمر قريبا من المنافسة على اللقب المحلى.