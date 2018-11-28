شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب 30 مليون جنيه لانتقال ياسر إبراهيم للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى سموحة تقاضى 30 مليون جنيه نظير الموافقة على انتقال ياسر إبراهيم مدافع الفريق لصفوف الزمالك فى الميركاتو الشتوى المقبل. وشهدت الساعات الماضية دخول نادى الزمالك فى مفاوضات عبر وسطاء مع نادى سموحة لاستطلاع الرأى بخصوص انتقال ياسر إبراهيم للنادى الأبيض وحدد مسئولو النادى السكندرى 30 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب . ويمتلك الزمالك فى الوقت الحالى 4 لاعبين فى خط الدفاع هم محمود علاء ومحمود حمدى الونش و محمد عبد الغنى و محمد عبد السلام .

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