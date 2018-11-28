شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط الدورى يمنع عبد المنصف وباولو من المشاركة بأمم أفريقيا للشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ضغط مباريات الدورى الممتاز فى منع الثنائى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة و حسام باولو مهاجم الداخلية من الانضمام لمنتخب مصر للكرة الشاطئية و المشاركة فى أمم أفريقيا التى تقام بشرم الشيخ. وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية و تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر المقبل بشرم الشيخ. أجرى خالد لطيف عضو اتحاد الكرة و أحمد عبد الرازق المدير الفنى اتصالات بالثنائى منصف و باولو للإنضمام لمنتخب الشاطئية ولكن ضغط مباريات الدورى الممتاز وإرتباطهما بمباريات مع فرقهما منعا تواجدهما مع منتخب الشاطئية.

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