حقيقة "شماتة" صلاح في خسارة الأهلي من المقاولون (صور)

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كتب: ضياء السقا
تداول رواد السوشيال ميديا، تغريدة منسوبة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يشمت خلالها في خسارة الأهلي من المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.
وتضمنت التغريدة: "يحمدوا ربنا إن أنا مبلعبش لسه في المقاولون".
وبالبحث في الحساب الرسمي لصلاح على تويتر، تبين أن هذه التغريدة مفبركة، وأن آخر ما نشره اللاعب على صفحته، كانت صورا له من تدريبات فريقه، يوم الثلاثاء.
وواصل الأهلي نتائجه السيئة، في الفترة الأخيرة، وخسر من المقاولون العرب بهدف دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.
وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام من خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في المباراة النهائية، والخروج من بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.
وازداد موقف الأهلي صعوبة في الدوري، وتذيل جدول ترتيب المسابقة بـ 11 نقطة، علمًا بأن المارد الأحمر لديه 9 مباريات مؤجلة.
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