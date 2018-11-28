شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي بهدف طارق طه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على مضيفه ماسيجير بطل بوروندى، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 64 بدوري ابطال أفريقيا.

أحرز هدف الإسماعيلي الظهير الأيسر طارق طه، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55. وبدأ البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من:

محمد فوزى، طارق طه، محمد مجدي، ريتشارد بافور، أحمد أيمن، نادر رمضان، عماد حمدي، لسعد الجزيري، عمر الوحش، عبدالرحمن مجدي، كريستوفر ميندوجا.