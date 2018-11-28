الإسماعيلى يتقدم على بطل بروندى فى دورى أبطال أفريقيا بهدف طارق طه

نجح طارق طه لاعب الإسماعيلى فى التقدم لفريقه بالهدف الأول فى مرمى ماسيجير البوروندى فى الدقيقة 55، فى المباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الإسماعيلى المباراة بتشكيل فى حراسة المرمى محمد فوزى – وفى خط الدفاع طارق طه، محمد مجدى، ريتشارد بافور، أحمد أيمن – وفى خط الوسط نادر رمضان، عماد حمدى، أمامهم لسعد الجزيرى، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى – فى خط الهجوم كريستوفر ميندوجا.

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