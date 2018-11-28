الإسماعيلي يسطر أجمل بداية في دوري الأبطال

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جدة - عمرو شويل نجح فريق الاسماعيلي فى الفوز على ماسيجير البوروندى بهدف نظيف أحرزه طارق طه الظهير الايسر للفريق في الدقيقة 55 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ببروندي ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة حقيقية على الفريقين، حيث استمرت المباراة في منطقة وسط الملعب ونجح دفاع الاسماعيلي في إجهاض أي فرصة للفريق البروندي في ظل الشحن المعنوي للجماهير التي ملأت الملعب.

وفي الشوط الثاني، دفع البرازيلي فييرا المدير الفني للدراويش بشكري نجيب بدلاً من التونسي لسعد الجزيري لتنشيط الجانب الهجومي، وسنحت للاسماعيلي العديد من الفرص الخطيرة التي لم ينجح في لاعبيه لترجمتها لأهداف، ومن ركلة حرة مباشرة نجح طارق طه الظهير الأيسر للفريق في احراز الهدف الاول للدراويش في الدقيقة 55 ، وحاول الفريق البروندي في ادراك هدف التعادل من خلال هجمات مكثفة ولكنها لم تمثل خطورة علي محمد فوزي حارس مرمي الاسماعيلي .

وخاض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى .. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.