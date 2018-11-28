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شكرا لقرائتكم جروس يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعى اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية بملعب بتروسبورت.
وقام جروس بتوجيه رسالة خاصة للاعبى الزمالك على هامش مران اليوم طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندرى وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب بالإسكندرية .
ويكفى الزمالك التعادل مع الاتحاد مساء الجمعة لضمان التأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف وحيد .
وطلب جروس من لاعبى الزمالك نسيان نتيجة مباراة الذهاب تماما والتعامل مع اللقاء المقبل معاملة مباريات الكؤوس لضرورة تحقيق الفوز واستمرار مسيرة الانتصارات فى الآونة الأخيرة .
في سياق آخر، أنتظم الثنائى طارق حامد وحازم إمام لاعبا الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب النادي ، عقب تعافيهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها.
وكان طارق قد تعرض لإصابة بكدمة فى العضلة الجانبية للفخذ خلال لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة بالدورى الممتاز، فيما عانى حازم إمام من إرهاق فى العضلة الخلفية قبل المباراة .
وتأكد غياب طارق حامد عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بغض النظر عن الإصابة نظرا لإيقافه لحصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب .
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