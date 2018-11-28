فيلايني .. دجاجة مورينيو التي تبيض ذهبًا

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جدة - عمرو شويل بات البلجيكى مروان فيلاينى لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد رجل الأهداف الحاسمة للبرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى للشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

قاد مروان فيلاينى مانشستر يونايتد لفوز قاتل أمس، الثلاثاء، على يونج بويز، بعدما أحرز هدفاً فى الدقيقة 91 ليقود الشياطين الحمر إلى دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا برفقة يوفنتوس الإيطالى.

حسم فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بدورى الأبطال وعدم الإنتظار إلى الجولة الأخيرة بعد الوصول إلى النقطة الـ 10 خلفاً ليوفنتوس المتصدر برصيد 12 نقطة.

ولم تعد هذة المرة هى الأولى التى يحسم فيها البلجيكى مروان فيلايني نتيجة مباراة لصالح مانشستر يونايتد بالدقيقة 95 ، لكن نجح فى إهداء الشياطين الحمر تعادل قاتل ضد ديربى كاونتى لتصل النتيجة 2-2 بالدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل أن يخرج فريقه بركلات الجزاء 7-8.

وفى مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد بالجولة الرابعة لدور المجموعات تسبب فى هدف سجله أليكس ساندرو فى مرماه بالدقيقة 89 ليقود "الريد ديفيلز" لفوز ساحق بنتيجة 1-2.