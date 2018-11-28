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شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتقدم على بطل بوروندي بهدف طارق طه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح طارق طه لاعب الاسماعيلي في التقدم لفريقه بالهدف الأول فى مرمي ماسيجير البوروندى في الدقيقة 55 ، في المباراة التي تجمعهما حالياً ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا
ويخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى .. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.
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