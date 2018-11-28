شكرا لقرائتكم مفاوضات ميلان مع تشيلسي لضم فابريجاس قاربت علي الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت مفاوضات نادي ميلان الإيطالي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي لمراحل متقدمة من أجل الحصول على الإسباني سيسك فابريجاس .

وأكدت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن الناديين اتفقا على عقد جلسة بينهما خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بعد سلسلة من المحاثات الثنائية لإتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد فابريجاس مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يتيح له الانتقال بشكل مجاني لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة ميلان في التعاقد مع فابريجاس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض إصابة لاعبه الإيطالي جياكومو بونافينتورا.

وشارك فابريجاس في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، منها 3 فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك فيها جميعا كبديل.