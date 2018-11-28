شكرا لقرائتكم برشلونة يستهدف توجيه ضربة قاضية لايندهوفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف فريق برشلونة الأسبانى تحقيق الإنتصار على إيندهوفن الهولندى وخطف الثلاث نقاط ، فى المباراة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "فيليبس".

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن برشلونة يسعى لتوجيه ضربة قاضية أمام إيندهوفن من أجل الخروج بالثلاث نقاط وضمان صدارة المجموعة الثانية بشكل نهائى دون النظر إلى مباريات إنتر ميلان وتوتنهام الإنجليزى.

يحاول فريق برشلونة إلى الوصول إلى النقطة الـ 13 والإنفراد بصدارة المجموعة الثانية التى يحتلها قبل مباراة إيندهوفن الليلة، برصيد 10 نقاط فيما يأتى إنتر ميلان وصيفاً برصيد 7 نقاط ثم توتنهام بـ 4 نقاط وأخيراً إيندهوفن بنقطة واحدة.

وفى حالة فوز برشلونة الأسبانى على إيندهوفن وتأمين التأهل رسمياً إلى دور الـ 16 بعد الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية، سيكون هذا التأهل هو الـ 20 للبلوجرانا فى ثمن نهائى دورى الأبطال على مر التاريخ من بينهم 12 مرة متتالية.