شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"الخليج 365": مستمر فى الملاعب ولن أعلن اعتزالى حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، وبعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخر.

أوضح السد العالى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن كل ما يقال حول عزمه على اعلان اعتزاله عقب انهاء علاقته رسميًا مع نادى الإسماعيلى، مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، قائلاً: "لو عايز اعلن اعتزالى هكتب على صفحتى الرسمية، وأخوض تدريباتى بشكل يومى فى الجيم للحفاظ على لياقتى من أجل الانضمام لأحد الأندية فى يناير المقبل".

وانضم الحضري صاحب الـ 45 عاما إلى الإسماعيلي فى بداية الموسم الجاري لمدة موسم في صفقة انتقال حر، وقرر الرحيل فى يناير المقبل، وكان اعتزل اللعب دوليا، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ مشاركة بالمونديال.

وكان محمد شيحة وكيل اللاعبين أكد فى تصريحات إذاعية أن الحضرى قرر الاعتزال نهائيًا، فى حالة إصرار الإسماعيلى على استمراره لنهاية عقده.