شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حامد وحازم لتدريبات الزمالك قبل موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائى طارق حامد وحازم إمام لاعبا الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب النادي ، عقب تعافيهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها.

وكان طارق قد تعرض لإصابة بكدمة فى العضلة الجانبية للفخذ خلال لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة بالدورى الممتاز، فيما عانى حازم إمام من إرهاق فى العضلة الخلفية قبل المباراة .

ويستعد الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية.

وتأكد غياب طارق حامد عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بغض النظر عن الإصابة نظرا لإيقافه لحصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب .

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد انتهت باستاد الإسكندرية بفوز الأبيض بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو .