شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجودو تعتمد الميزانية والحساب الختامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الجودو الميزانية الخاصة بالاتحاد وكذلك تقرير الحساب الختامي خلال العمومية العادية التى عقدت اليوم بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة . كما شهدت العمومية التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للدورة الانتخابية 2017 / 2020 والذى عقد يوم 12 نوفمبر من العام الماضى ، وما ورد به بالاضافة إلى النظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ومنها تطوير خطة نشاط المنتخبات ناشئين وشباب

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