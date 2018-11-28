7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأربعاء الموافق 28 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية أبرزها، حدد مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.

ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

حدد مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن إرسال خطاب شكر من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى وزير الداخلية محمود توفيق واللواء جمال عبد الباقى مساعد أول الوزير للأمن، والجهات الأمنية والأمن الوطنى على المجهودات التى تبذل فى تأمين مباريات الدورى والمباريات الأفريقية والبطولة العربية.

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك اعتماد عبد الله جمعة ليكون الظهير الأيسر الأساسى للأبيض خلال المباريات المقبلة.

لم يجد بعض أعضاء الأهلى أفضل من تكريم أقرانهم وأصدقائهم الذين رحلوا عن دنيانا سوى كتابة أسمائهم على شجرة شهيرة تتواجد فى حديقة راتب التى تبعد أمتار قليلة عن باب الشهداء أو المُعلمين للنادى الأهلى.

عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى جلسة مطولة مع وليد سليمان، لاعب الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

وتم تحديد 3 آلاف مشجع للزمالك فى مباراته أمام الاتحاد المقرر لها الجمعة المقبلة فى دور الـ 16 من البطولة، و500 للاتحاد و1500 لطلبة الجامعات.

عقد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء على هامش مران الفريق، وشهدت الجلسة الاطمئنان على إصابات بعض اللاعبين ومواعيد عودتهم بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.