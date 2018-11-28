شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على بطل بوروندي بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على مضيفه ماسيجير البوروندى بهدف نظيف أحرزه طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة حقيقية على الفريقين، حيث استمرت المباراة في منطقة وسط الملعب ونجح دفاع الإسماعيلي في إجهاض أى فرصة للفريق البوروندي في ظل الشحن المعنوي للجماهير التي ملأت الملعب.

وفي الشوط الثاني، دفع البرازيلي فييرا المدير الفني للدراويش بشكري نجيب بدلاً من التونسي لسعد الجزيري لتنشيط الجانب الهجومي، وسنحت للاسماعيلي العديد من الفرص الخطيرة التي لم ينجح في لاعبيه لترجمتها لأهداف، ومن ركلة حرة مباشرة نجح طارق طه الظهير الأيسر للفريق في احراز الهدف الاول للدراويش في الدقيقة 55 ، وحاول الفريق البوروندي في ادراك هدف التعادل من خلال هجمات مكثفة ولكنها لم تمثل خطورة علي محمد فوزي حارس مرمي الاسماعيلي .

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى .. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن، وفي خط الوسط .. نادر رمضان – عماد حمدى أمامهم ..لسعد الجزيرى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا.