بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × باريس سان جيرمان (تعليق: الشوالي)

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم، على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الثالثة بجانب باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وفاز ليفربول في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان، في إنجلترا، بثلاثة أهداف لهدفين، مما يدفع الفريق الفرنسي للثأر من الريدز.

وتعتبر المجموعة الثالثة أكثر المجموعات إثارة وكل الاحتمالات واردة فيها، إذا أمام الفرق الأربعة فرص للتأهل.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 6 نقاطٍ، وهو نفس رصيد الريدز المتواجدين بالمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، أما المركز الثالث فيحتله الفريق الفرنسي برصيد 5 نقاط، ويتذيل المجموعة النجم الأحمر بـ4 نقاط.

ويدخل الليفر اللقاء متأثرا بخسارته المفاجئة من النجم الأحمر، على ملعب الأخير، في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

ويسعى الريدز للفوز على باريس سان جيرمان، لضمان التأهل لدور الـ16 مبكراً قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد نابولي، وإلا سيدخل محمد صلاح وزملاؤه في حساباتٍ معقدةٍ قد تُطيح بهم من البطولة.

على الجانب الآخر لا بديل أمام الفريق الفرنسي، المتسلح بجمهوره، سوى الفوز للتمسك بأمله في التأهل للمرحلة التالية.

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