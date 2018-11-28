رياضة | محطات لن تنسي في حياة "ثعلب" الكرة المصرية حمادة إمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محطات لن تنسي في حياة "ثعلب" الكرة المصرية حمادة إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الثلاثاء، الذكري الخامسة والسبعين لعيد ميلاد "ثعلب" الكرة المصرية حمادة إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وواحد من أبرز المهاجمين في تاريخ مصر، والذي وافته المنية في التاسع من يناير لعام 2016.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الحقائق عن مسيرة حمادة إمام مع "الساحرة المستديرة":-

1- وُلد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1943 في حي "المنيرة" المُجاور لشارع القصر العينى بالقاهرة.

2- كان والده "يحيي الحرية إمام" ضابط سابق وحاكم لـ"غزة" عام 1954 وحارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري السابق وحارس مرمي الفراعنة في كأس العالم عام 1934.

3- تخرج حمادة إمام من الكلية الحربية وعمل ضابطًا بالقوات المسلحة سنوات طويلة قبل أن يحال إلى المعاش برتبة "عميد"، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973.

4- تزوج من الدكتورة ماجي الحلواني وله منها ولدان حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وشقيقه أشرف إمام.

5- اكتشفه علي شرف مدرب الناشئين بالزمالك وضمه لفريق الناشئين بالقلعة البيضاء عام 1957.

6- تم تصعيد حمادة إمام للفريق الأول بالزمالك وشارك في أول مباراة أمام الترسانة وقاد فريقه للفوز برباعية نظيفة علي الشواكيش وسجل "الثعلب" الأهداف الأربعة.

7- سجل حمادة إمام 74 هدفًا مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

8- حصل حمادة إمام علي لقب الدوري المصري مع الزمالك 3 مرات، منهما مرتين علي التوالي موسمي 1963-1964، 1964-1965، كما فاز بكأس مصر 4 مرات.

9- عاني "الثعلب" حمادة إمام من سوء الحظ كثيرًا خلال مسيرته الكروية، وذلك بسبب توقف النشاط الكروي في مصري أكثر من مرة بسبب نكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973.

10 - اطلقت العديد من الألقاب علي حمادة إمام نجم الزمالك السابق منها "الثعلب" نسبة لذكاءه ومكره الشديد داخل الملعب، و"محمد الخامس" وذلك بعدما سجل 5 أهداف في شباك الأهلي في نهائي كأس مصر للشباب عام 1960.

11- تعتبر أشهر مباريات حمادة امام في تاريخه، كانت أمام وست هام يونايتد الأنجليزى عام 1966 ، حيث تألق ضد نجوم منتخب إنجلترا بوبى مور وجيف هيرست وغيرهم وسجل ثلاثة اهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في اللقاء.

12- لم يحصل حمادة إمام علي أي إنذار خلال مسيرته الكروية وذلك يدل علي مدي إلتزامه وحسن خلقه.

13- اعتزل حمادة امام عام 1974 وأتجه بعدها للعمل في الأدارة، حيث عمل مديراً للكرة في الزمالك ثم عضو مجلس إدارة بالنادي، وتدرج في العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الأتحاد المصرى لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشورى حرب.

14- عمل حمادة إمام معلق رياضي في التلفزيون المصري، وقام بتقديم برنامج "أهداف الأسبوع مع الثعلب" على قناة النيل للرياضة والذي استمر أكثر من 10 أعوام.

15- توفي في 9 يناير 2016 بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.