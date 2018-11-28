رياضة | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

وقبل انطلاق مباراة ليفربول وباريس مباشر يلا شوت، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، وفي مقابل ذلك يحتل فريق باريس سان جيرمان في الوقت الحالي المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 5 نقاط.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو هداف فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه الباريسي، وفي مقابل ذلك يُعتبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو هو هداف فريق ليفربول في البطولة ذاتها مثله مثل زميله المصري محمد صلاح، وذلك بعدما نجح كلاً منهما في تسجيل هدفين لمصلحة فريق الريدز في البطولة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر ليفربول وباريس اليوم يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف على الصعيد المحلي يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق باريس سان جيرمان في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

وحتى هذه اللحظة نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراتين من أصل 4 مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، فيما نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط أيضاً، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

أما على الصعيد التهديفي فقد نجح فريق ليفربول في تسجيل 7 أهداف، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول خمسة أهداف، بينما نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 11 هدفاً، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق باريس سان جيرمان 7 أهداف.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، مباريات اليوم يلا شوت بث مباشر ليفربول ضد باريس كورة اون لاين لايف مباراة ليفربول وباريس اليوم بث مباشر.