رياضة | كورة لايف | الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 25-10-2018 في دوري ابطال اوروبا

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كورة لايف | الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 25-10-2018 في دوري ابطال اوروبا

آخر إِستعدادات باريس سان جيرمان قبل ملاقاة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر، وسوف يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الريدز، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 5 نقاط بعد مرور أول 4 جولات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف | الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 25-10-2018 في دوري ابطال اوروبا

يستقبل اليوم باريس سان جرمان الفرنسي نظيره ليفربول في قمة كبيرة على ملعب حديقة الأمراء . و يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة ايجابية تقربه من بلوغ ثمن النهائي في مجموعة نارية . و يحتل البي أس جي المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر بفارق الأهداف عن نابولي . كورة لايف | الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 25-10-2018 في دوري ابطال اوروبا ويعني فوز زملاء كافاني اقترابهم بشدة من التأهل خاصة و أن اللقاء الأخير سيكون سهلا نسبيا ضد ريد ستار الصربي . و ستكون المواجهة نارية بين المدربين توخيل و كلوب بالاضافة لثلاثي الناري لكل فريق كافاني نيمار و مبابي في البي أس جي و محمد صلاح، ماني و فيرمينيو من ليفربول .

كورة لايف | الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 25-10-2018 في دوري ابطال اوروبا