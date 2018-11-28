كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإسماعيلي يسقط بطل بوروندي بهدف في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق فوزا ثمينا على مضيفه فريق لو ميساجير نجوزي بطل بوروندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل طارق طه هدف الإسماعيلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة بتسديدة رائعة.
وبهذه النتيجة وضع الإسماعيلي قدما في دور الـ32 للبطولة، حيث يستضيف مباراة الإياب على ملعبه بالإسماعيلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. الإسماعيلي يسقط بطل بوروندي بهدف في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .