رياضة | عاجل.. الإسماعيلي يسقط بطل بوروندي بهدف في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإسماعيلي يسقط بطل بوروندي بهدف في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق فوزا ثمينا على مضيفه فريق لو ميساجير نجوزي بطل بوروندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل طارق طه هدف الإسماعيلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة بتسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة وضع الإسماعيلي قدما في دور الـ32 للبطولة، حيث يستضيف مباراة الإياب على ملعبه بالإسماعيلية.