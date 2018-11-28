رياضة | ثنائي الزمالك ينتظم في مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الزمالك ينتظم في مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم الثنائي طارق حامد وحازم إمام ، في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي ، عقب تعافيهم من الإصابة التي كانا يعانيان منها.
وكان طارق قد تعرض لإصابة عباره عن كدمه بالعضلة الجانبية للفخذ بلقاء الفريق الاخير أمام الجونه، فيما كان يعاني حازم من ارهاق بالعضلة الخلفية قبل المباراة .
ويواصل الفارس الابيض استعداداته ، لمواجهة الاتحاد السكندري الجمعه ، في اياب دور ال 16 لبطولة كاس زايد للأندية الابطال . وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كاسونجو كابونجو.
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