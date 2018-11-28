رياضة | يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن

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يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الأربعاء 28/11/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ويترقب الملايين من عشاق النجم المصري محمد صلاح مباراة ليفربول وباريس اليوم بث مباشر والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن

وتُنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق الريدز المباراة ساعياً لتعزيز حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الهدف ذاته نظراً لإِشتعال المنافسة في هذه المجموعة.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف .. Yalla Shoot ..شاهد مباراة Salah الآن